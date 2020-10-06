В Пермском крае за сутки выявили 88 случаев коронавируса

За сутки от коронавируса скончались еще 5 пациентов, выздоровело 55 человек. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 88 человек. Из них 58 человек проходит лечение в больницах, 30 – амбулаторно. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 10336.

Ежесуточный прирост больных 0,9%. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,08 (на 5 октября – 1,09).

Из 88 новых инфицированных - 33 мужчины, 52 женщины, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.

За сутки от коронавируса скончались еще 5 пациентов, выздоровело 55 человек.