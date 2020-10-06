400 подростков из Прикамья начнут обучаться в центре цифрового образования «IT-Куб»

Фото: министерство образования Пермского края.

С 7 октября 400 пермских школьников начнут обучаться самым востребованным в современном мире профессиям. В центре цифрового образования детей «IT-Куб» начинается обучение по шести направлениям: искусственный интеллект, системное администрирование, разработка приложений дополненной и виртуальной реальности, разработка мобильных приложений, кибергигиена и работа с большими данными, программирование на Python.

Возраст ребят, которые могут пройти это обучение – с 12 до 17 лет. Курсы рассчитаны на половину учебного года, а сами занятия будут проходить дважды в неделю по два академических часа. Набор на второй поток откроется в ноябре этого года. В центр планируют принять на обучение еще около 250 школьников.

- Половина из зачисленных подростков пройдут обучение по коллективным заявкам от школ Перми и Пермского района, - сообщили в министерстве образования Пермского края. - Более подробно о приеме школьников на курсы можно узнать на сайте «IT-куб». Первые занятия начнутся уже завтра, но еще остались свободные места и можно подать заявление

Работать с детьми будут молодые наставники, прошедшие специальные курсы повышения квалификации в Фонде развития новых форм образования.

- В Пермском крае необходимо развивать IT-образование, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Это позволит обеспечить высокотехнологичными кадрами IT-индустрию и промышленные предприятия Прикамья, которые реализуют значимые для развития экономики региона инвестиционные проекты.

КСТАТИ

Центр «IT-куб» создан на базе Академической школы информационных технологий в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. IT-куб позволяет развивать цифровую образовательную среду.