«Аналогов в мире нет». Пермские ученые разработали уникальное устройство

Фото предоставлено пресс-службой пермского политеха

Ученые из пермского политеха создали «навигатор» для бурения нефтяных скважин. Это оборудование автоматически контролирует направление бурения без остановки работы и повышает его точность. По словам ученых, у новой разработки нет аналогов ни в России, ни в мире, а технология позволит значительно снизить стоимость оборудования для строительства скважин.

- Сейчас при строительстве «сложных» скважин применяют роторные управляемые системы. Они позволяют контролировать и изменять направление бурения, не останавливая работу, – рассказывает доцент кафедры нефтегазовых технологий пермского политеха, кандидат технических наук Александр Мелехин. - Волоконно-оптические гироскопы – самые точные и высокотехнологичные датчики для этого оборудования. Мы разработали «навигатор» для прокладывания скважин на основе твердотельных гироскопов.

Фото предоставлено пресс-службой пермского политеха

-Добыча нефти с каждым годом становится все сложнее, требования к точности бурения нефтяных скважин возрастают. Поэтому Оптоволоконные гироскопы в последнее время наиболее перспективны.Они достаточно компактны, могут работать в условиях больших перегрузок, обеспечивают высокую точность измерений и долго служат, при этом стоят не дороже аналогов «прошлого поколения, - считают разработчики.