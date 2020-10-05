Новое здание Пермской художественной галереи будет стоить больше 4 миллиардов

Эскиз здания для Пермской галереи.

К 300-летнему юбилею краевого центра Прикамья на улице Советской, 1 должно вырасти пятиэтажное здание. В него переедет Пермская художественная галерея.

Управлением капитального строительства Пермского края объявило конкурс на его возведение. По техзаданию 8 месяцев отводится на проектирование и 2 года на строительство объекта. Начальная цена контракта – 4 миллиарда 123 миллиона рублей.

Площадь новой галереи оставит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз больше сегодняшней – более 21 тысячи квадратных метров, что позволит выставить множество экспонатов, которые сейчас лежат в запасниках.

Экспозиции включат в себя новые разделы: кабинеты графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.

Также в новом здании разместятся образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие. В библиотеке будет размещено порядка 30 тысяч книг фонда галереи, кроме того, открытым для исследователей станет научный архив, включающий порядка 6 тысяч дел.

В реализации проекта нового здания Пермский край будет оказана федеральная поддержка. Об этом глава региона Дмитрий Махонин попросил президента РФ Владимира Путина во время рабочей встречи. Глава государства отметил, что проект строительства нового здания галереи будет тщательно проработан с Правительством РФ на предмет финансирования.

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы культуры и туризма, в рамках рабочего визита посетил художественную галерею.

- В качестве хранилища уникальных экспонатов, которые представляют мировую ценность, сейчас используется кафедральный собор, - отметил он. - Необходимо в ближайшее время решить вопрос с новым зданием галереи. Попытаюсь добиться, чтобы оно было построено к 2023 году. Прежде всего, для того, чтобы люди могли увидеть шедевры, которые хранятся в фондах, и, конечно, чтобы можно было использовать храм по назначению.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что регион готов реализовать проект в срок.

- Построить новое здание – еще не самая трудная задача. Подготовить к переезду всю коллекцию, которая насчитывает 54 тыс. экспонатов, – тоже трудоемкий процесс. Но если будет поставлена задача успеть всё до 2023 года, то будем ее выполнять, – отметил Дмитрий Махонин.