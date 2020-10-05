Время оказания скорой медпомощи в Прикамье сократилось на 20 минут

Фото: краевое правительство.

За прошедшие выходные время обслуживания вызовов скорой медицинской помощи удалось сократить на 17 процентов – больше, чем на 20 минут.

Об этом главе Прикамья Дмитрию Махонину доложила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. Если раньше среднее время оказания скорой медицинской помощи в нашем регионе равнялось 123 минутам, то теперь в среднем составило 102 минуты.

Добиться таких показателей повозило изменение маршрутизации «скорых». Напомним, 1 октября глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение изменить распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза, чтобы повысить скорость оказания медицинской помощи жителям Прикамья. Пациентов с симптомами респираторных заболеваний стали доставлять в приемные отделения больниц и принимать следующий вызов, им теперь не нужно стоять вместе с заболевшими в очередях на компьютерную томографию (КТ).

Также для того, чтобы разгрузить операторов «скорой», по поручению Дмитрия Махонина число операторов в диспетчерском центре службы неотложной увеличили в два раза. Дозвониться в «неотложку» стало проще.

- В итоге количество обращений в скорую медицинскую помощь в прошедшие выходные уменьшилось на 6 процентов: было – 4065, стало – 3800, – отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Новая схема маршрутизации позволила на 32 процента ускорить время обслуживания вызовов пациентов с пневмонией, выявленной методом КТ, – с 240 до 160 минут.

Для ускорения обработки вызовов врачей на дом в Прикамье были мобилизованы терапевты и педиатры – большая их часть будет направлена на оказание неотложной медицинской помощи на дому.

НАША СПРАВКА

При появлении симптомов ОРВИ жителям Пермского края необходимо сначала вызвать врача на дом по телефону поликлиники, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи: +7 (342) 270-09-03. Кроме того, в настоящее время для всех жителей Пермского края доступна консультация по вопросам ОРВИ и COVID-19 по телефону. Для этого по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина было увеличено количество специалистов колл-центра и расширен функционал горячей линии по COVID-19, ее номер: +7 (342) 258-07-87. Гражданам могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 и др.