За минувшие выходные в Прикамье задержали более 160 нетрезвых водителей

В ходе плановых мероприятий стражам порядка удалось пресечь свыше 14 тысяч нарушений ПДД Фото: архив "КП"

Со 2 по 4 октября сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем 284 водителя. Среди них - 122 без водительских удостоверений и 162 с признаками опьянения.

В отношении 22 водителей, задержанных повторно за пьянство за рулем, были собраны материалы о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- В ходе плановых мероприятий стражам порядка удалось пресечь свыше 14 тысяч нарушений ПДД: 51 водитель нарушили правила перевозки детей, более 230 водителей удалили тонировку со стекол, пресечено 76 выездов на полосу встречного движения, а 322 нарушения допустили сами пешеходы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.