«Девелопмент-Юг» представил горожанам экогород «Погода» на «Ярмарке недвижимости»

Для гостей ярмарки в «Погоде» провели экскурсию на строительную площадку. Фото: «Девелопмент-Юг»

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» презентовал экогород «Погода» на Ярмарке недвижимости. Более 300 пермяков получили консультации девелопера по новому объекту. Для гостей ярмарки в «Погоде» провели экскурсию на строительную площадку. Пермяки посетили шоурум и первый в Перми технорум, посмотрели и даже потрогали конструктивные элементы дома и квартир.

«Погода» располагается в микрорайоне «Ива». Это живописное место на небольшой возвышенности. С одной стороны она примыкает к микрорайону Садовый, с другой — окружена зеленым массивом. Эксперты отмечают высокий экостатус этой территории. По результатам замеров, уровень шума и загрязнения воздуха составляет здесь всего 1,5–50% от предельно допустимых. Это отличные показатели, которые гарантируют тишину и чистый воздух. При этом поездка в центр Перми занимает обычно не более 17 минут.

Фото: «Девелопмент-Юг»

45 экогорода занимают зеленые дворы и прогулочные зоны. А деревьев и кустарников в экогороде больше, чем квартир. В каждом дворе их 455, а во всем комплексе — более 5000.

Сердцем «Погоды» станет спортивно-образовательный кластер площадью 28 000 м2. Здесь разместится школа, детский сад, спорткомплекс с бассейном и культурно-деловой центр.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Часто в новых домах шумоизоляция оставляет желать лучшего. Инженеры корпорации «Девелопмент-Юг» предусмотрели 7 уровней защиты от шума, чтобы строго выполнить требования ГОСТа.

В каждой квартире выполнена современная отделка от застройщика высокого качества, поэтому будущим жителям не придется тратить время и средства на ремонт – останется лишь поставить мебель и добавить аксессуары.

Всех, кто не успел посетить ярмарку, специалисты компании «Девелопмент-Юг» с радостью ждут в офисе продаж по адресу: ул. Екатерининская, 165. Кроме того, можно побывать на персональной экскурсии по строительной площадке. Экскурсии проводятся с понедельника по субботу. Звоните +7(342) 257 04 40.