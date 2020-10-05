ГП «ПЦБК» предоставила автомобили горбольнице №6 для выезда врачей к пациентам

Фото предоставлено городской больницей №6

С 5 октября Группа предприятий «ПЦБК» предоставила автотранспорт для ГБУЗ Пермского края «Городская больница №6». С сегодняшнего дня один автомобиль уже доставляет врачей отделения неотложной медицинской помощи к пациентам, со вторника будет выделена еще одна машина.

Как отметил главный врач горбольницы №6 Виктор Гневашев, в связи с пандемией нагрузка на докторов неотложной помощи возросла в разы. Дополнительный автотранспорт позволит сократить время оказания медпомощи пациентам на дому. Автомашины будут возить врачей в течение дня по шесть часов.

- Мы обратились с просьбой к нашему социальному партнеру - ПЦБК, и нам, как всегда, помогли. Один автомобиль будем использовать на правом берегу Орджоникидзевского района, другой - на левом. Выстраиваем логистику таким образом, чтобы охват вызовов был максимальным, - отметил главврач.

Напомним, Группа предприятий «ПЦБК» взяла шефство над ГБУЗ Пермского края «Городская больница №6» с самого начала пандемии. Врачам и медсестрам предприятие ежедневно доставляет горячее питание. А теперь помогла и с автотранспортом.