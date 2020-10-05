За сутки в Прикамье коронавирус выявлен у 87 человек

Всего заболевших в Пермском крае 10248 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился еще у 87 человек. Из них 31 человек проходит лечение в больницах, 56 – амбулаторно на дому.

Всего заболевших в Пермском крае 10248. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 4 октября – 1,09).

Из 87 новых заболевших - 37 мужчин, 44 женщины, 6 детей - 5 мальчиков и 1 девочка. Среди взрослых: младше 45 лет – 31 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

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