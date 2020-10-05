«Повезли на скорой с куском железа». В Перми школьник неудачно упал с велосипеда

"Скорая" отвезла мальчика в больницу. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Обычное катание на велосипеде для 13-летнего школьника из Перми закончилось вызовом бригады спасателей и «скорой». На улице Николая Островского, ребенок неудачно упал с велосипеда, так что рычаг тормоза на ручке вонзился ему в ногу. Приехавшие на место спасатели приняли решение отпилить железку, только так ребенка можно было освободить от велосипеда. Мальчика передали бригаде медиков, они госпитализировали его в Краевую детскую клиническую больницу.

- Сейчас пациент находится в стабильном состоянии в детском хирургическом отделении, - рассказали в КДКБ. - Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Угрозы жизни нет.