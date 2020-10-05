Жителям Пермского края раздадут миллион масок

Миллион масок отправлены в учебные учреждения региона. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Пермякам бесплатно будут раздавать маски на улицах. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на странице в Инстаграм.

«Передали миллион масок в учебные учреждения края и еще миллион - для раздачи на улицах, в этом нам помогут сотрудники МВД», - сообщил Махонин. «В очередной раз прошу вас соблюдать меры предосторожности, особенно в общественных местах. С предпринимателей, которые не следят за соблюдением масочного режима, строгий спрос. Знаю, что за последнюю неделю в некоторых магазинах резко выросли цены на маски - УФАС и краевой Минпромторг проверят таких продавцов».