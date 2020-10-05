«Погибла на месте». В Пермском крае водитель Land Cruiser устроил смертельное ДТП

Женщина скончалась на месте автоаварии до приезда «скорой», мужчина с различными травмами госпитализирован в больницу. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Кунгурском районе 4 октября произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Авария случилась в 19.10 на дороге Кунгур-Насадка. За рублем «Тойота Лэнд Крузер» был 68-летний мужчина. На 27 км при совершении обгона водитель выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов, 40-летнюю женщину и 54-летнего мужчину. Они шли по проезжей части дороги во встречном направлении.

Женщина скончалась на месте автоаварии до приезда «скорой», мужчина с различными травмами госпитализирован в больницу.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.