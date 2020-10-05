Пермяк заработал миллион, установив новый рекорд России

Владимир Никитин на марафоне в Москве установил новый рекорд страны. Фото: полумарафон «Моя столица».

Наш земляк Владимир Никитин вновь стал первым. 4 октября в Москве он принял участие в полумарафоне «Моя столица» и одержал победу с результатом 1:01:09, что стало новым рекордом России на этой дистанции. Предыдущий рекорд - 1:01:15 - был установлен в 1996 году Дмитрием Капитоновым и продержался 24 года. Владимир Никитин был награжден премией в 1 миллион рублей от партнера соревнований.

- Получилось так, что я не смог себя остановить, - рассказал подробности забега Владимир Никитин. - Часы у меня пропиликали на 10 км - там было 29:27. Я понял, что могу становить личный рекорд. До этого личный был 01:03:26 – это я дебютировал в Санкт-Петербурге. Я рассчитывал выбежать из 1:03:00. Трасса рабочая, было тяжело.

Комментируя результаты забега, Владимир Никитин поделился, что не планировал ставить рекорд.

Напомним, Владимир Никитин установил рекорд Московского марафона, пробежав 10 км за 28 минут и 22 секунды. Ему же принадлежал прошлый рекорд: 28 минут и 40 секунд.