Надолго ли в Пермский край пришли холода

Уже завтра синоптики синоптики обещают нам дожди. Фото: Василий Вахрин

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на ближайшие дни.

Сегодня, 5 октября, в регионе будет по-прежнему сухо, днем столбик термометра поднимется до +10 градусов, но 6 октября погода изменится.

Атмосферный фронт смещаясь, принесет в Пермский край дожди, в основном небольшие, за исключением восточных районов, где их интенсивность увеличится до умеренной. Температура будет держаться примерно на том же уровне.

По предварительному прогнозу дождливо будет и 7 октября, но уже с 8 октября установится сухая, но холодная погода.