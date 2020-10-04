"Лучшего начала сезона нельзя представить." "Парма" выиграла второй матч подряд

Вторая победа подряд Фото: permkrai.ru

Баскетбольная команда "Парма" в рамках Единой Лиги ВТБ отправилась в Саратов на встречу с местным "Автодором". Пермяки играли в полном составе за исключением Александра Платунова и Максима Григорьева, которые были вынуждены остаться в Перми по медицинским показаниям.

Напомним,именно Максим Григорьев на последних секундах забросил трехочковый мяч в корзину ЦСКА. Тем самым "Парма" одержала победу над столичными армейцами. Но и без Григорьева наши баскетболисты играли блистательно.

- После победы над московским ЦСКА чувствую себя отлично, - отметил перед началом матча Роберт Джонсон, защитник БК «ПАРМА». - Мне кажется, что для «Пармы» лучшего начала сезона и нельзя было представить. С верой во Всевышнего возможно все!

В итоге "Парма" уверенно победила в выездном матче - 93:70. (19:22, 30:17, 26:18, 18:13). Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал Роберт Джонсон, забросивший 20 очков.

Таким образом «Парма» выиграла второй матч подряд на старте сезона и вышла на второе место в турнирной таблице.