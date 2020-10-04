. Фото: Василий Вахрин

Северное кладбище в Перми – одно из самых больших по площади в России, поэтому пешком по нему ходить непросто. И большинство пермяков, которые приезжают посетить могилы своих родных и близких, стараются сделать это на автомобилях. Ездить по кладбищу разрешено, но со скоростью не выше 10-20 километров в час.

Но в субботу, 3 октября, один из водителей решил, что прямые кладбищенские дороги подходят для автомобильных гонок. Он разогнался и врезался в идущую машину. В результате столкновения двух автомобилей один из них опрокинулся, рассказали «Комсомольской правде» очевидцы.

По данным нашего источника в правоохранительных органах, в результате ДТП пострадали 47-летний водитель и его пассажирка. Женщину госпитализировали в травматологию больницы имени Тверье.