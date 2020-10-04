"Это был лучший матч!". «Амкар» обыграл «Шахтера»

Фото: fc-amkar.org

Матч 11-го тура Первенства России завершился уверенной победой «Амкара». Пермская команда в домашнем матче обыграла «Шахтера» из Коркино. Игра прошла в манеже «Пермь Великая» в присутствии 300 зрителей.

- Несмотря на два пропущенных гола в концовке игры, это, пожалуй, был лучший матч «Амкара» в новой истории, - говорят в клубе. - Хорошие скорости, быстрый пас, выигранные единоборства, коих было немало в сегодняшнем матче.

Напомним, пермские футболисты провели две недели в карантине. Повторное тестирование не выявило COVID-19 ни у кого из игроков и сотрудников команды. Поэтому «Амкар» возобновил участие в Первенстве России.