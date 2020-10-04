Коронавирус в Перми: еще 84 заболевших

Общее количество заболевших - 10161 Фото: архив "КП"

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 84 новых случаев заболевания COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе, 39 человек проходят лечение в больницах, 45 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 29 мужчин, 54 женщины, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 38 человек старше 65 лет.

Общее количество заболевших - 10161.

Также за прошлые сутки зафиксированы две смерти от коронавируса, а также три летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса умерли 290 человек, и еще 191 инфицированный пациент скончался по причинам, не связанным с коронавирусом.

Выздоровели за сутки 43 человека, всего справились с болезнью - 6933.

Всего в России за сутки зарегистрировано 10 499 новых случаев короны в России. Полностью выздоровели 3 284, летальных исходов — 107.