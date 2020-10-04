«Машины всмятку». В Пермском крае при столкновении автомобилей пострадали два человека

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Утром в субботу, 3 октября около 9.30 64-летний пермяк на автомобиле Toyota Camry ехал по дороге из Перми в сторону поселка Ильинский. На 38-м километре трассы Пермь-Ильинский он собрался повернуть налево. Но при этом не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю Ford Focus. Обе машины врезались друг в друга. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Ford Focus получили травмы и госпитализированы.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе краевой полиции.