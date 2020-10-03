Из-за пожара на «Мотовилихинских заводах» эвакуировали 56 человек

Это уже не первое подобное ЧП на заводе за послдение годы. Фото: архив "КП"

Утром в пятницу, 2 октября, в Перми на ПАО «Мотовилихинские заводы» на улице 1905 года, 35 произошел пожар. Из-за короткого замыкания проводки в цехе № 85 загорелось масло в большой ванне.

- Сообщение в дежурную часть поступило в 11.26, - сообщил «КП» источник, близкий к ситуации. – Пока на место ехали пожарные расчеты по рангу №1БИС, из помещения было эвакуировано 56 человек. Спустя 12 минут возгорание удалось ликвидировать.

Пострадавших в результате ЧП удалось избежать.