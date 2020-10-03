В Перми в закрытой квартире обнаружили труп мужчины

Назначена судмедэкспертиза, которая установит причину смерти хозяина квартиры. Фото: Василий Вахрин

2 октября в Перми в одной из квартир Кировского района обнаружили труп хозяина квартиры. Судя по всему, мужчина скончался давно, и несколько дней лежал в запертом помещении.

- На неприятный запах на лестничной площадке в пятиэтажке на улице Полтавской пожаловались соседи, которые несколько дней не видели мужчину, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. – На место были вызваны спасатели, которые слесарным инструментом вскрыли двери в присутствии понятых.

Внутри правоохранители обнаружили умершего мужчину. Сейчас проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.