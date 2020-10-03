Лекарства для лечения коронавирусной инфекции появилось в пермских аптеках

Стоимость препарата от COVID-19 превышает 11-12 тысяч рублей. Фото: Мария АНАНОВА

В пермских аптеках появилось лекарство от коронавирусной инфекции. Стоимость одной упаковки превышает 11-12 тысяч рублей.

- В нескольких аптечных пунктах появились лекарства для лечения коронавирусной инфекции – «Коронавир», - сообщает издание Business Class. - По данным базы данных лекарственных препаратов apteki.su найти его в краевой столице можно в точках, расположенных по ул. Ласьвинская, 43 и по ул. Попова, 58. Одна упаковка, в которой содержится 50 таблеток, обойдется покупателям в 11,9 тыс. рублей.

Помимо «Коронавира», в Перми также продается другое лекарство от COVID-19 – «Арепливир», но уже за 12,3 тыс. рублей. Его найти можно также в аптеке по ул. Попова, 58 и на Комсомольском проспекте, 1 и 65.