В Перми ищут женщину в сиреневом плаще, которая ушла из дома в микрорайоне Голованово

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят позвонить в полицию или волонтерам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми идут поиски 70-летней пермячки, пропавшей накануне в микрорайоне Голованово.

- Вечером 2 октября Галина Александровна Евглевская ушла из дома в микрорайоне Голованово и не вернулась, – написали в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края. – У женщины возможна потеря памяти. Обратите внимание, она может находиться в вашем районе.

Приметы: рост 155-160 см., плотного телосложения, волосы каштановые с сединой, глаза серо-голубые.

Особые приметы: пигментное пятно на правой щеке.

Была одета: сиреневый плащ, черная кофта, темные брюки, черные туфли, с собой черная сумка.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят позвонить по телефонам: 89124908833 (инфорг Мария) или 102.