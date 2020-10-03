В Прикамье в два раза увеличат количество операторов «неотложки»

Фото: краевое правительство.

С началом сезона ОРВИ на единый телефон «неотложной помощи» каждый день стало поступать около пяти тысяч вызовов. Это в полтора раза больше, чем в августе, поэтому проблемы с дозвоном и вызовом врача на дом есть.

- Для приема вызовов вышло еще 11 операторов, работает 105 бригад медпомощи для обслуживания вызовов по ОРВИ, отдельно выделены 86 мобильных бригад для пациентов с подтвержденным ковидом, которые осуществляют забор мазков и почти 400 бригад для прочих вызовов, - сообщила на заседании оперштаба министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Но глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу перед медиками - усилить диспетчерский центр «неотложки», так как проблема с дозвоном у жителей региона остается. Число операторов должно быть увеличено в два раза.

При этом сотрудники должны быть подготовлены и обладать базой знаний по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, чтобы направить вызов в нужное отделение помощи.

- Очереди на скорую помощь сокращаются, но надо усилить работу колл-центра, время ожидания остается большим. Важно, чтобы операторы были квалифицированные, обученные. Важная задача – усилить «неотложку», чтобы разгрузить «скорую», и жители получали необходимую помощь на дому в те же сутки, когда за ней обратились, – поставил задачу глава региона.

Каждое медучреждение будет само определять, сколько врачей будет привлечено для работы, чтобы неотложная помощь оказывалась в течение 24 часов.

В мобильные бригады войдут участковые врачи-терапевты/педиатры, фельдшеры, наделенные функциями лечащего врача, прошедшие подготовку по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.