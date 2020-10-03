«Плюс еще 86». Число заболевших COVID-19 в Пермском крае перевалило за 10 тысяч

А у 9% жителей Прикамья были обнаружены антитела к коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор сообщил о новых случаях COVID-19, выявленных в Пермском крае. 3 октября число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек и составляет теперь 1077.

- Ежесуточный прирост составил 0,9%, коэффициент распространения болезни - 1,1, - сообщили в краевом оперштабе. - Из 86 новых инфицированных – 32 мужчины, 53 женщины и один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 10 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 40 человек старше 65 лет.

В больницах на лечении находятся 1422 человека, дома на карантине под наблюдением врачей – 1350.

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирус унес жизни трех человек.