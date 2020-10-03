9% жителей Пермского края имеют антитела к коронавирусу

По данным на начало октября у 107 тысяч жителей Прикамья есть антитела к коронавирусной инфекции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на начало октября у 107 тысяч жителей Прикамья (а это 9% населения) есть антитела к коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют клинические исследования, которые были проведены за последнее время в 10 лабораториях края

- В среднем в сутки в Пермском крае проводится более 4 тысяч тестов на коронавирус, а всего было проведено 587 тыс. исследований на COVID-19, - сообщил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Тестирование проводится в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

Напомним, на 2 октября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 9991. На «карантине» дома находятся 1492 чел. Оправились от болезни 6836 жителей Прикамья.