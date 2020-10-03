Генпрокуратура отправила в суд дело о реабилитации нацизма в отношении студента из Перми

Скрин видео. Следственный комитет России.

Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщила о том, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми Даниила Шестакова. Он обвиняется в «Реабилитации нацизма».

5 мая 2020 года со своего персонального компьютера Шестаков оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фото изображения Власова А.А. в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

При этом Шестаков знал об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР. За это впоследствии Власов был признан изменником Родины.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Шестакова было направлено в Пермский краевой суд. Максимальное наказание, которое грозит пермяку по закону – до трех лет лишения свободы.