Чтобы прийти на дом ко всем заболевшим, в пермских поликлиниках сократят плановые приемы

А количество диспетчеров в поликлиниках, которые принимают звонки, будет увеличено в два раза. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье за последние две недели на 30% увеличилось количество заболевших ОРВИ и COVID-19. Пермяки жалуются, что не могут дозвониться и вызвать врача. Накануне минздрав сообщил, что изменил маршрутизацию, чтобы высвободить машины «скорой помощи», которые раньше по несколько часов стояли в очередях на КТ.

А 3 октября минздрав сообщил о мерах, которые приняты для того, чтобы помочь улучшить ситуацию с вызовом врача на дом.

- Для увеличения числа врачей, осматривающих пациентов на дому, временно сокращено количество плановых приемов в поликлиниках, - сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Мы вынуждены ограничить плановые осмотры, но при этом на 100% сохраняем время для пациентов с онкологией и кардиологическими заболеваниями, а также для пациентов на льготном обеспечении и пациентов с хроническими заболеваниями, групп риска, для которых будет усилена работа в виде активных посещений на дому, что поможет избежать ухудшения состояния и исключить дополнительную нагрузку на службу неотложной медицинской помощи.

Также Оксана Мелехова добавила, что в медучреждениях усилены организационные меры. Чтобы не допустить формирование очередей, потоки пациентов разводятся по разным помещениям поликлиник.

А в своевременной выписке рецептов пациентам, нуждающимся в льготных лекарствах, будут помогать волонтерские и иные организации.

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