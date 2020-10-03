В ночь на воскресенье в Пермском крае ожидаются заморозки до -3°

В Пермский край идет холодный антициклон с Баренцева моря. Фото: Василий Вахрин

Теплая погода, стоящая в Пермском крае в последнее время, увы, заканчивается. Антициклон, который принес в наш регион «бабье лето» с 3 октября начнет ослабевать.

- В дальнейшем на характер погоды будет влиять новый антициклон, который начнет смещаться со стороны Баренцева моря, - сообщил ГИС-Центр ПГНИУ. - Ветер сменит направление на северное. Холодный фронт пройдет через северные районы края ночью, а через южные уже днем в субботу.

Днем в субботу, 3 октября, на юге края температура не поднимется выше +11…+14°, на севере - не выше +7…+9°. В Перми максимальная температура составит до +12°.

В ночь на воскресенье практически по всей территории края ожидаются заморозки до 0…-3°. Днем в центральной части антициклона будет в основном малооблачно, но температура воздуха не превысит +4…+9°.

В ночь на понедельник вблизи центра антициклона ожидаются заморозки в Перми до -3, местами по краю до -5°.