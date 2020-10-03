Водитель иномарки в Перми сбил ребенка на велосипеде

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП. Фото: архив "КП"

ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист, произошло в Перми 2 октября днем.

- Около 13.00 в поселке Новые Ляды по ул. Трактовая двигался автомобиль Hyundai, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 64-летний водитель внедорожника допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, не спешившись вблизи пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.