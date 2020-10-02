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«Шрам останется навсегда». В Прикамье после нападения бродячего пса на первоклассницу прокуратура даст оценку деятельности чиновников

В надзорном ведомстве отреагировали на публикацию об этом жутком случае
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Следы от укуса собаки останутся на лице девочки на всю жизнь.

Следы от укуса собаки останутся на лице девочки на всю жизнь.

Как уже писала «КП», в Соликамске 29 сентября на 7-летнюю школьницу напала бездомная собака. После школы со старшим братом она гуляла во дворе, а когда девочка побежала домой, на спину ей прыгнул пес. Он искусал ей лицо.

- На рану на щеке наложили три шва и конечно после этого останутся шрамы, - рассказала старшая сестра первоклассницы. - Знаю, что эта собака на протяжении всего лета находиться на территории 7 школы и не первый раз бросается на людей. Это давняя проблема нашего микрорайона.

Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила информацию о причинении вреда несовершеннолетней бездомным животным, - сообщили в краевой прокуратуре. - В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц администрации Соликамского городского округа по вопросам организации деятельности, связанной с отловом бездомных животных. В случае выявления нарушений и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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