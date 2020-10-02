В оперштабе Прикамья рекомендовали предприятиям и организациям вновь переводить работников на «удаленку»

Фото: краевое правительство.

На заседании краевого оперштаба рассмотрели вопрос о режиме дистанционной работы для сотрудников организаций и предприятий Пермского края. По-возможности их предложили вновь переводить на «удаленку». Глава региона издал соответствующий Указ.

- Многие предприятия в регионе уже имеют успешный опыт организации рабочего процесса удаленно., - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Сейчас мы рекомендуем перевести на дистанционный формат тех сотрудников, чье непосредственное присутствие в офисе не требуется. Это позволит снизить количество социальных контактов, а также пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик.

Связано такое решение с тем, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день коэффициент заражаемости составляет 1,07, при этом с 15 сентября он не опускался ниже 1. С 14 сентября число выявленных случаев коронавируса в сутки увеличилось с 61 до 83. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, основные причины роста заболеваемости – несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Большинство новых заболевших посещали массовые мероприятия и пользовались общественным транспортом.

Отельным пунктом изменений в Указ предусмотрены рекомендации перехода на дистанционную работу госслужащих, работников государственных предприятий и учреждений Пермского края. При этом окончательное решение о переводе сотрудников на дистанционный режим остается за руководителем учреждения или госоргана.

Весной Пермский край не опускался ниже 70 рангового места по количеству случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения среди регионов России. На сегодняшний день в крае 384,38 случая на 100 тыс. населения, что соответствует 73 строчке из 85.