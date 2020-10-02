Future of Work: Райффайзенбанк запустил проект по изменению рабочей среды

Фото: Райффайзенбанк

Цель проекта Future of Work – разработать и внедрить новые форматы работы, сочетающие лучшее от удаленного и офисного форматов, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников. Проект затрагивает более 5,5 тысяч из почти 9 тысяч сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне.

«Чтобы быстро принимать решения и отвечать на меняющиеся условия рынка важны автономия и гибкость, – подчеркнул управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. – В ходе Agile-трансформации мы перестроили нашу организацию так, чтобы обеспечить командам внутри банка полную самостоятельность в работе и принятии решений. Обновление форматов офисной работы – следующий шаг в этом направлении. Гибридный формат позволит нам меньше зависеть от внешних факторов и обеспечит сотрудникам ещё большую свободу в выборе удобного подхода к работе».

Возможности для работы удаленно существуют в банке с 2018 года. Работать из дома по согласованию с руководителем могли все сотрудники, кому для выполнения задач не обязательно постоянно присутствовать в офисе. В марте 2020 года в связи с пандемией было принято решение о массовом переходе на удаленный формат. Полностью дистанционно работали почти 6 тысяч сотрудников. Такой режим сохранялся до сентября.

Запуск проекта предварило внутреннее исследование об опыте удаленной работы и предпочтительных форматах в дальнейшем. В опросе участвовали все сотрудники, которых потенциально затронут изменения. Задачей было определить наиболее удобные сценарии работы и взаимодействия.

В частности, опрос показал, что подавляющее большинство сотрудников (80%) позитивно оценивают опыт дистанционной работы. Почти столько же (72%) хотели бы в будущем работать из офиса не чаще двух дней в неделю. В офисе наибольшую ценность для трети сотрудников (37%) представляют пространства для взаимодействия, ещё 22% считают наиболее важными рабочие места в командных зонах, которые при этом могут быть незакрепленными. По мнению половины сотрудников (54%), гибридный режим работы никак не повлияет на продуктивность, ещё треть (35%) считают, что свобода в выборе локации позволит работать эффективнее.

С 28 сентября в связи с эпидемиологической ситуацией сотрудникам, чья работа не требует присутствия в офисе, было вновь рекомендовано перейти на полностью удаленный режим, после снятия ограничений пилот будет продолжен.

Расширение проекта будет проходить поэтапно, с опорой на обратную связь сотрудников, участвующих в пилоте.

Комплексный подход к изменениям

Особенность проекта – в комплексном подходе к изменениям, которые позволят адаптировать к новому формату различные аспекты жизни сотрудника в компании. Изменения пройдут по пяти направлениям:

- Формат работы – формирование нового графика, реорганизация рабочих пространств в офисе

- Технологии – адаптация инфраструктуры к новому формату работы, переоснащение рабочих мест

- HR-практики – новые подходы к обучению и развитию персонала, развитие новых навыков для эффективной работы

- Внутренние процессы – реорганизация формальных и неформальных процедур, новые практики взаимодействия внутри организации

- Корпоративная культура – инициативы по поддержанию принципов корпоративной культуры в режиме дистанционной работы.