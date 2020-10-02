«Ушел в лес в одних трусах и тапочках». В Прикамье уже неделю ищут 28-летнего парня

Фото: ПСО "Миля".

В Березниках волонтеры объявили сбор для поиска 28-летнего Владислава Тотьмянина, которого разыскивают уже неделю.

Он пропал еще 24 сентября в поселке Яйва – убежал в лес после приступа эпилепсии. Печальное обстоятельство заключается в том, что он был одет в одни трусы, а на ногах у него были тапочки. Завтра погода в Прикамье может испортиться, так что волонтеры предлагают активизировать поиски.

- Сбор - в субботу, 3 октября, в Березниках - на улице Пятилетки, 117 в 12.00, в поселке Яйва – на лукойловской заправке в 12.30, - сообщили волонтеры березниковского поисково-спасательного отряда «Миля». - Место поиска - лес, одежда по погоде, с собой иметь перекус, чай, маски, перчатки, заряженный телефон, повербанк, фонари. При готовности звонить координатору поиска Валерии по телефону 8-919-488-85-51.