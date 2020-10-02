Очевидцы: житель Перми выпал из квартиры на 19 этаже

Фото: страница chp_59 в Instagram.

В соцсети появилось фото человека, выпавшего из окна высотного дома. Очевидцы сообщили, что смертельное ЧП произошло в жилом комплексе «Галактика» на Шоссе Космонавтов, 120, где стоят три 20-этажных дома.

- Он выпал с 19 этажа, - написал пользователь страницы паблика "Подслушано Пермь".

Шансов спасти пермяка у бригады «скорой помощи» не было. Место происшествия огородили лентой до приезда экспертов.

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