Пермскому УФАС не понравилось слово «лучший» в рекламе «Пермских моторов»

Фото: архив "КП".

Пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении АО «ОДК – Пермские моторы».

- Антимонопольным ведомством зафиксировано размещение на фасаде здания по Комсомольскому проспекту, 93 в Перми информации следующего содержания: «ОДК Пермские моторы Просто лучший моторный завод!», - прокомментировали в пресс-службе Пермского УФАС России. - Согласно законодательству, реклама не должна сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими. Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение.

Если АО «ОДК – Пермские моторы» будет признано виновным в нарушении законодательства о рекламе, моторостроителям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Рассмотрение дела назначено на 22 октября.