Стал известен возраст самого пожилого жителя Пермского края

Пенсионеров старше 90-летнего возраста в регионе – 11098 человек. Фото: архив "КП"

В Отделении Пенсионного фонда Пермского края в цифрах рассказал о пенсионерах, живущих в нашем регионе. В настоящее время в Прикамье проживает более 806 тыс. пенсионеров, что составляет 31% от общего числа жителей.

Из них около 66,4% - женщины, мужчин - 33,6%. Более 576 тысяч получателей пенсии живут в городах региона (71,5%), около 230 тысяч - в сельской местности. Большая часть пенсионеров Пермского края получают страховую пенсию - это 688 205 человек, ее средний размер составляет 15 429,75 рубля.

Минимальный размер пенсии - 8777 рубля и равен прожиточному минимуму в регионе, установленному для социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год. Более 142 тысяч пенсионеров в Прикамье продолжают работать - это 17,6% от общего количества получателей пенсий. Из них женщин - работающих пенсионеров 65,9%, мужчин - работающих пенсионеров, соответственно 34,1%.

Пенсионеров старше 90-летнего возраста в регионе – 11098 человек, из них 4649 жители Перми, среди них 3850 женщины.

Есть у нас и пенсионеры-долгожители, перешагнувшие 100-летний возрастной рубеж: сегодня их в Прикамье 88 человек, из которых 16 мужчин. Самый пожилой пенсионер-мужчина, которому в июле этого года исполнилось 106 лет, проживает в Чернушке, самая пожилая женщина-пенсионер проживает в Орджоникидзевском районе краевого центра, ей исполнилось 105 лет.