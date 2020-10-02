В Прикамье больных с тяжелыми случаями ОРВИ не сразу будут направлять на томографию

-

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что со 2 октября в Пермском крае изменилось распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. - Теперь человека с симптомами респираторного заболевания, обратившегося за помощью в «неотложку» или «скорую» , доставят в приемное отделение больницы, - разъяснили в краевом Минздраве. - Там его предварительно осмотрит врач. При подозрении на коронавирус он будет направлен сначала на рентген либо на компьютерную томографию. После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на COVID-19 не подтвердится, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. Если сомнение остается, то заболевший будет направлен на дополнительное обследование.

В Минздраве напомнили, что при симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом по телефону поликлиники, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, лечиться согласно рекомендациям.

Единый телефон неотложной помощи - 270-09-03.