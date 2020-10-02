Назначена дата инаугурация Губернатора Пермского края

Инаугурация пройдет 7 октября в Органном зале.

Стала известна дата вступления в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Это произойдет 7 октября в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет увидеть на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, инаугурация Дмитрия Махонина, назначенная на 21 сентября, была отменена из-за его болезни. Глава региона заразился коронавирусом и проходил лечение в больнице. На днях врачи выписали его из стационара.