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Политика

Назначена дата инаугурация Губернатора Пермского края

Церемония вступления в должность Дмитрия Махонина пройдет в Органном зале
Анна Маркова
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Инаугурация пройдет 7 октября в Органном зале.

Инаугурация пройдет 7 октября в Органном зале.

Стала известна дата вступления в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Это произойдет 7 октября в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет увидеть на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Напомним, инаугурация Дмитрия Махонина, назначенная на 21 сентября, была отменена из-за его болезни. Глава региона заразился коронавирусом и проходил лечение в больнице. На днях врачи выписали его из стационара.