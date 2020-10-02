В Пермском крае двое мужчин уплыли на лодках и пропали

Слева пропавший Алексей Казымов, справа Алексей Пищальников.

В Пермском крае волонтеры «Поискового отряда имени Ирины Бухановой» сообщают о том, что пропали двое мужчин.

Один из них 52-летний Казымов Алексей Иванович. 30 сентября он уплыл на лодке из Пальников в сторону старых Лядов, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Был одет в черный болоньевый костюм. Есть татуировка на запястье и предплечье. Второй пропавший – 61-летний Пищальников Алексей Михайлович. 26 сентября уплыл на лодке из Хохловки и пропал.

Если у вас есть информация о пропавших мужчинах, просьба позвонить 102 или (342) 2044904.