- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагедия произошла летом прошлого года в жилом доме на улице Моторостроителей в съемной квартире, где убийца с сожительницей снимали комнату.

Вечером семейную пару решила навестить мама девушки, и компания стала распивать спиртные напитки. Вскоре между женщинами вспыхнула ссора, но мужчина решил не вмешиваться в конфликт, за что получил упрек от своей возлюбленной. Недолго думая, злоумышленник схватил топор и нанес удар по голове вздорной теще. На свою беду в ссору решил вмешаться сосед, но и он не избежал участи тещи.

Убедившись в том, что мужчина и женщины мертвы, сожители накрыли их тела покрывалом и скрылись с места преступления.

На следующий день сотрудников полиции вызвали обеспокоенные соседи. Обнаружив тела, стражи порядка незамедлительно приступили к розыску подозреваемого. Выяснилось, что душегуб может скрываться в местах скопления бездомных и пунктах приема металла. На одном из таких объектов сыщикам поведали, что убийца буквально несколько минут назад заходил и занимал деньги на билет, чтобы скрыться из города. Эта информация помогла оперативникам, и злоумышленника задержали через пару часов.

- Мужчина не стал отрицать вину и написал явку с повинной. Оказалось, что он уже был неоднократно судим за особо тяжкие преступления и провел более двадцати лет в местах лишения свободы. Его осудили по статье “ Убийство двух или более лиц” и приговорили к 19 годам колонии строгого режима, - сообщили впресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.