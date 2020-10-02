В Пермском крае 83 новых случая коронавируса за сутки

Из 83 новых заболевших - 33 мужчины, 49 женщины, 1 ребенок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье за сутки коронавирус выявили еще у 83 пермяков. Из них 54 человека проходят лечение в больницах, 29 - амбулаторно на дому.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9991. Ежесуточный прирост больных составил 0,8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,07 (на 1 октября – 1,05).

Из 83 новых заболевших - 33 мужчины, 49 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.