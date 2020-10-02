«От консультации до бронирования»: ПЗСП приглашает пермяков на юбилейную Ярмарку недвижимости

Фото: ПЗСП

Ярмарка недвижимости - это хорошая возможность предоставить потенциальным клиентам возможность получить полную консультацию в свободное и удобное для них время, пообщаться непосредственно со специалистами по недвижимости и представителями банка, забронировать квартиру.

В этом году на осенней выставке специалисты отдела недвижимости группы компаний ПЗСП расскажут клиентам о строящихся домах по адресам: ул. Адмирала Ушакова, 15 и 65, ул. Кисловодская, 12, ул. Баранчинская, 16. Кроме того, посетителям ярмарки будет представлен один из самых долгожданных объектов ПЗСП – дом по бульвару Гагарина, 18, который уже получил название «Дом на бульваре». Продажа квартир здесь еще не стартовала, но заявку на приобретение недвижимости в этом доме желающие смогут оставить на Ярмарке.

ПЗСП

Новый дом расположится в шикарном видовом месте – из окон дома откроется вид на весь город. Для удобства жителей здесь будет реализована концепция двора без машин. Пешеходные транспортные потоки планируется разделить: большая наземная парковка (со стороны бульвара Гагарина), детская и спортивная площадки, видовая прогулочная зона (со стороны города). Также застройщик планирует организовать вблизи дома прогулочную тропу доступную для всех жителей города.

Порадуют будущих жильцов комфортные планировки квартир: места хранения, лоджии с панорамным остеклением, кухни-столовые, несколько санузлов в больших квартирах. В этой новостройке, как и в других домах группы компаний ПЗСП, будет выполнена качественная отделка «под ключ».

Заботясь о безопасности будущих жильцов, в каждой квартире застройщик установит домофоны с системой Face ID, которые будут работать уже при заселении. После сдачи дома компания также настроит камеры наблюдения в лифтах, в холлах и вокруг дома, которые можно смотреть в режиме онлайн через сайт и мобильное приложение.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», ул. Баранчинская, 16 – ООО «Спецстрой Баранчинская, 16», ул. Кисловодская, 12 – ООО «Спецстрой Кословодская, 12».