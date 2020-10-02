В Перми с Коммунального моста спрыгнул мужчина

Прыгнувшего в Каму мужчину спасли. Фото: @сhp_59

В Перми около двух часов дня, 1 октября, с Коммунального моста спрыгнул в воду мужчина. Все произошло на глазах очевидцев, они и позвонили на телефон экстренных служб и рассказали, что он плывет по течению.

К месту ЧП выдвинулся катер со спасателями. Они обнаружили в реке мужчину, около 35 лет и достали его из воды. Пострадавший получил переохлаждение и находился в спутанном сознание.

Мужчину транспортировали в «скорую», медики госпитализировали его в больницу.