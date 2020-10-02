Сергей Васильев ушел из дома 27 сентября и пропал.

В Перми пропал 46-летний Сергей Васильев. Он ушел из дома на улице Каляева в Кировском районе 27 сентября в 8 утра. Документы и телефон с собой не взял. До сих пор его местонахождение неизвестно. Родственники мужчины очень переживают.

Если у вас есть информация о Сергее Васильеве, просьба позвонить по телефонам: 89197022446, 89068786111.

Тем временем в Перми продолжаются поиски пропавшего в конце июля 17-летнего Евгения Янковского

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