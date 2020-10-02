В Пермском крае закончился период автоматического продления социальных выплат

Если статус малоимущей семьи закончился после 1 октября, заявление на его продление и документы нужно подать в Центр социальных выплат. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Министерстве социального развития Прикамья рассказали, что в регионе закончился период беззаявительного предоставления мер социальной поддержки на новый срок и автоматическое продление малоимущей семьи. Он вводился только в период ограничительных мер.

Так, если статус малоимущих или право на предоставление выплаты прекратили свое действие с 30 марта по 1 октября 2020 года, то меры продлевались автоматически без предъявления подтверждающих документов.

С 1 октября предоставление мер соцподдержки семей переходят в обычный режим. Среди таких мер - оформление и продление статуса малоимущих, ежемесячная денежная выплата первого, третьего ребенка и меры поддержки малоимущим семьям. В частности, для малоимущих семей предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (до 18 лет - если учится в школе), обеспечение питанием в школе (для школьников), уменьшение размера оплаты за садик (для дошкольников).

Для малоимущих многодетных дополнительно установлены меры в виде ежемесячной выплаты на учащихся школы, компенсации за ЖКУ, выплаты на приобретение школьной формы, освобождение от налога на ТКО.

Теперь, чтобы оформить статус малоимущих и другие меры поддержки, нужно предоставить документы в МФЦ, или направить через Почту России, или обратиться в территориальный отдел ЦСВ, либо отправить дистанционно по электронной почте. Контакты теротделов ЦСВ можно найти на сайте Министерства соцразвития Пермского края.

Заявление на оформление статуса малоимущего можно скачать здесь.