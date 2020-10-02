В Перми зоозащитник избил начальника управления по экологии и сотрудников службы отлова

Зоозащитники разбили стекла машины ловцов собак. Фото: Facebook Дмитрия Андреева.

В Кировском районе Перми, 1 октября, зоозащитники напали на начальника управления по экологии и природопользованию городской администрации Дмитрия Андреева и водителя МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных». Об этом сам Андреев сообщает в социальных сетях.

«Сегодня я решил сам выехать с ловцами по проблемным точкам в Кировском районе, где было несколько случаев покусов людей в сентябре. На первом адресе собаку под снотворным не давали забрать зоозащитницы. Никакие разговоры и ссылки на законы не помогли договориться, собаку просто увезли в неизвестном направлении. Во-втором, при попытке объяснить необходимость отлова я без разговоров получил удар кулаком в голову от мужчины крепкого телосложения. Пришлось даже от него бегать, пока за меня не вступился водитель муниципальной службы. Спасибо ему за это.

В итоге от защитника собак прилетело троим сотрудникам, разбиты стекла автомобиля службы, а также досталось его девушке, которая пыталась его успокоить. Конечно, в случившемся будут разбираться компетентные органы, но нам нужно минимизировать такие случаи, чтобы ловцы могли осуществлять свои прямые обязанности без риска собственному здоровью. Иначе мы не добьёмся повсеместной стерилизации безнадзорных животных».