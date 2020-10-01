Пермским школьникам разрешили возвращаться с дистанта на учебу без справки

После их обучения на дому из-за COVID-19 школьники смогут возвращаться на учебу без справки. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Пермский краевой минздрав разрешил школьникам из Пермского края возвращаться к учебе без справки об эпидблагополучии в семье .

- Это ускорит возвращение учащихся к образовательному процессу после их обучения на дому из-за COVID-19 и высвободит время врачей для оказания необходимой помощи болеющим пациентам, - пояснили в пресс-службе минздрава. - Сейчас из-за COVID-19 коллективы нескольких классов переведены на дистанционное обучение. Ранее дети возвращались в школу только после получения справки, увеличивая и без того длинные очереди к педиатрам в связи с сезонными ОРВИ.

Принятое краевыми властями решение позволило оптимизировать процедуру. Роспотребнадзор оформляет списки учащихся, выведенных на дистанционное обучение, как контактных. В течение двух недель (инкубационный период коронавируса) за ними ведется медицинское наблюдение. После чего здоровые дети допускаются в образовательные учреждения (школы, детские сады) без медицинской справки из поликлиники.

Важно отметить, что тест на коронавирусную инфекцию назначается только тем детям, у которых в течение двухнедельного периода появились признаки ОРВИ. В этом случае алгоритм действий родителей остается стандартным: они должны вызвать на дом врача-педиатра или «неотложку», у ребенка возьмут мазок на COVID-19.

В школах будет усилен утренний фильтр, между классами максимально минимизируют контакты и продолжат регулярную дезинфекцию помещений.

Напомним, на 1 октября в 51 школе Перми, Кунгура, Орды, Звездного, Юсьвы, Лысьвы, Суксуна, Кудымкара, Осы, Барды, Чайковского и Полазны была приостановлена деятельность классов.

При этом за последнюю неделю к обычному режиму работы вернулись ранее разобщенные ученики классов в 16 школах, расположенных в Перми.

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