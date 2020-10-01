Главный инфекционист Прикамья рассказал, при каких симптомах могут сделать теста на коронавирусную инфекцию

Если нет состояния, которое называется «угроза жизни» и нет потери сознания, то самое правильное - это вызвать врача на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный внештатный врач - инфекционист Пермского края Валерий Масалев, и министр здравоохранения Оксана Мелехова, сегодня, 1 октября, на пресс-конференции в «Комсомольской правде» рассказал что делать человеку при высокой температуре и подозрении на COVID-19?

- Все вирусные заболевания: ОРВИ, грипп и COVID-19 имеют схожую симптоматику. Если нет состояния, которое называется «угроза жизни» и нет потери сознания, то самое правильное - это вызвать врача на дом. Номера телефонов для вызова на дом и телефон единого диспетчера есть в каждой поликлинике и на их сайтах. Потом нужно дождаться своего доктора или неотложную помощь.

Врач или фельдшер определит ваше состояние. Если оно требует госпитализации, то к такому пациенту вызовут «скорую» и направят в стационар. Если есть показания для лечения на дому, то выдается лист нетрудоспособности, определяется явка и расписывается лечение.

Один из главных признаков, по которому определяется, есть ли показание для госпитализации - это сатурация (определение уровня кислорода в крови).

- Проверить сатурацию - это обязанность врача, все они сейчас оснащены пульсоксиметрами, - отмечает Оксана Мелехова. - Это необходимо требовать, а в случае отказа сообщать в поликлинику. При высокой температуре и ярко выраженных симптомах ОРВИ доктор должен вызывать к вам бригаду для забора мазка. Согласна, пока есть дефект, что врач не проговаривает, когда эта бригада приедет, и я его не отрицаю.

После забора мазка его результат попадает врачу и начинается постановка диагноза. Если подтвержден COVID-19, то назначается дополнительное лечение. Если инфекция не осложнена и нет перехода в пневмонию, то назначается вирусная терапия. При осложненной инфекции назначаются антибиотик.

При каких симптомах есть показания к проведению теста на коронавирусную инфекцию?

- При симптомах ОРВИ: температура выше 38, катаральные явления (боль в горле, насморк, слезотечение), сухой кашель, одышка, нарушение обоняния, возможно диарея, - поясняет Валерий Масалев.