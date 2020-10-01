Министр здравоохранения объяснила, почему в Перми скопились очереди из «скорых»

"В последние дни система действительно начала давать сбои, произошел перегруз «скорых» и неотложек". Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на брифинге в «Комсомольской правде» объяснила, чем вызваны очереди из «скорых».

- Действительно, есть волнения среди населения, и в последние дни мы действительно видим увеличение количества вызовов, но если сравнивать нагрузку на врачей сейчас со временем, когда идет эпидемия, то до пика нам еще далеко. В последние дни система действительно начала давать сбои, произошел перегруз «скорых» и неотложек. Стали разбираться, оказалось, что вызова, которые раньше шли на дом, из-за сложности дозвона ушли на «скорую помощь». В связи с этим мы увеличили количество диспетчеров и администраторов, которые теперь будут принимать вызова. А чтобы разгрузить очереди в поликлиниках, на острых приемах теперь будут работать и узкие специалисты.

Возможно ли освободить машины «скорых» от ожидания прохождения пациентами КТ?

- Мы работаем над этой темой, посмотрели практику коллег из других регионов. Это сделать возможно, если бы «скорые» использовались для перевозки амбулаторных пациентов только на КТ. Те пациенты, которые транспортируются сейчас на КТ, имеют показания для госпитализации.